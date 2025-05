Altro nome della tignola nei cruciverba: la soluzione è Camola

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Altro nome della tignola' è 'Camola'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CAMOLA

Curiosità e Significato di "Camola"

La soluzione Camola di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Camola per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Camola? La camola è il termine colloquiale utilizzato per riferirsi a diverse specie di tignole, piccoli insetti che appartengono all'ordine dei lepidotteri. Questi insetti sono noti per le loro larve, che si nutrono di tessuti vegetali e possono causare danni alle coltivazioni e ai prodotti alimentari. La camola è spesso associata a infestazioni in ambienti domestici, come armadi o dispense, dove può rovinare vestiti e cibo.

Come si scrive la soluzione Camola

Se "Altro nome della tignola" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

A Ancona

M Milano

O Otranto

L Livorno

A Ancona

