alto lignaggio

Sostantivo

Curiosità su: Il Casato di Hannover è una dinastia reale tedesca che governò il Ducato di Brunswick-Lüneburg (tedesco Braunschweig-Lüneburg), il Regno di Hannover, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda. Succedette nel 1714 al Casato degli Stuart come casa regnante di Gran Bretagna ed Irlanda. Il casato viene a volte denominato Casa di Brunswick e Lüneburg, ramo di Hannover. Il Casato di Hannover è il ramo più recente del Casato dei Welfen, che a sua volta è un ramo del Casato degli Este. La regina Vittoria era la nipote di re Giorgio III e fu un'antenata della maggior parte delle principali case reali europee. Organizzò matrimoni per i suoi figli e nipoti in tutto il continente, legando insieme l'Europa: ciò le fece guadagnare il nomignolo di "nonna d'Europa". Alla sua morte il trono passò nelle mani di suo figlio re Edoardo VII, il quale apparteneva al Casato di Sassonia-Coburgo-Gotha, tramite suo padre, il Principe Alberto. Dato che Vittoria non poteva ereditare il regno tedesco e i ducati tedeschi in cui vigeva la legge salica, questi possedimenti passarono al successivo erede maschio idoneo, suo zio Ernesto Augusto I di Hannover, il duca di Cumberland e Teviotdale, il quinto figlio maschio di re Giorgio III.

casato m (pl.: casati)

tutte le famiglie del medesimo stipite cognome della famiglia

Sillabazione

ca | sà | to

Pronuncia

IPA: /ka'zato/

Etimologia / Derivazione

derivato di casa

Sinonimi

famiglia, cognome, parentado

(per estensione) (letterario) stirpe, lignaggio, casata

Termini correlati