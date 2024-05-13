ager: i giovani fra i 13 e 19 anni

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'ager: i giovani fra i 13 e 19 anni' è 'Teen'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TEEN

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "ager: i giovani fra i 13 e 19 anni" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "ager: i giovani fra i 13 e 19 anni". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Teen? Gli adolescenti tra i 13 e 19 anni sono spesso chiamati con un termine inglese che si riferisce a questa fascia di età. Sono in una fase di crescita e scoperta del mondo che li circonda, affrontando sfide e cambiamenti importanti. Questo periodo è caratterizzato da emozioni intense e ricerca di identità. La parola utilizzata richiama proprio questa fase di transizione tra l'infanzia e l'età adulta.

Quando la definizione "ager: i giovani fra i 13 e 19 anni" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "ager: i giovani fra i 13 e 19 anni" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Teen:

T Torino E Empoli E Empoli N Napoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "ager: i giovani fra i 13 e 19 anni" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

