Vinse ad Azio

Home / Soluzioni Cruciverba / Vinse ad Azio

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Vinse ad Azio' è 'Ottaviano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OTTAVIANO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Vinse ad Azio" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Vinse ad Azio". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Ottaviano? Ottaviano, noto anche come Augusto, ottenne una vittoria decisiva ad Azio, evento che segnò l'inizio del suo predominio sul mondo romano. Questa battaglia fu fondamentale per consolidare il suo potere e porre fine alle guerre civili. La vittoria gli consentì di assumere il controllo totale dell'impero e di diventare il primo imperatore romano. La vittoria ad Azio rappresentò un momento cruciale nella storia di Roma e del suo futuro.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Vinse ad Azio nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Ottaviano

Questa pagina è dedicata alla definizione "Vinse ad Azio" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Vinse ad Azio" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Ottaviano:

O Otranto T Torino T Torino A Ancona V Venezia I Imola A Ancona N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Vinse ad Azio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Il vincitore di AzioIl primo imperatore di RomaCosì era anche chiamato Gaio Giulio Cesare AugustoVinse ad AusterlitzLo vinse Federica Pellegrini ad Atene 2004Si oppone ad australeCittà unita ad AmburgoRelativo ad uno sport in acqua