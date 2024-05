Il vino bianco che può essere grigio

Sostantivo

Curiosità su: Il Pinot nero è un vitigno. Il termine "pinot" sembra derivare da "pigna", e più specificatamente "piccola pigna", a significare sia la modesta dimensione del grappolo, che la caratteristica di avere gli acini fitti, appressati, appunto come le squame di una pigna. Tra tutti i vitigni a bacca rossa del mondo è considerato il più nobile ed elegante (l'unico confronto possibile è probabilmente quello con il Nebbiolo), e allo stesso tempo è il più difficile da interpretare, quello che pone l'enologo e il semplice consumatore di fronte alla degustazione forse più complessa. L'origine del Pinot nero viene posta nella regione francese Borgogna, dove è alla base dei più grandi vini della zona (e tra più famosi del mondo) come Romanée-Conti, Chambertin e Richebourg. È presente anche nella regione Champagne, soprattutto sulla montagna di Reims, ma il vitigno, col tempo, si è diffuso anche in altre regioni d'Europa, compresa l'Italia, per poi fare la sua comparsa anche fuori dall'Europa, in Oregon e in California.

pino ( approfondimento) m sing (pl.: pini)

(botanica) albero con chioma ad ombrello, appartenente alle conifere (falegnameria) legno dell'albero del pino

Sillabazione

pì | no

Pronuncia

IPA: /'pino/

Etimologia / Derivazione

dal latino pinus

Parole derivate

pineta, pinite

Termini correlati

pinolo, mugo

Iperonimi