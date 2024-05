Viene pesato prima di essere spedito

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Verbo

Transitivo

piombare (vai alla coniugazione)

(tecnologia) (ingegneria) chiudere sigillando con il piombo collegare i pezzi di una vetrata utilizzando listelli di piombo (disusato) otturare un dente

Sillabazione

piom | bà | re

Pronuncia

IPA: /pjom'bare/

Etimologia / Derivazione

da piombo

Sinonimi

abbattersi, cadere, cadere a capofitto, crollare, franare, precipitare, rovinare, sprofondare, stramazzare, venir giù

assalire, avventarsi, buttarsi, gettarsi, investire, scagliarsi

arrivare, arrivare inaspettatamente, capitare, irrompere, precipitarsi, sopraggiungere,

chiudere impiombare

(di denti) otturare

otturare (di pacco postale) sigillare





Contrari

alzarsi, emergere, risollevarsi, salire,

trattenersi

allontanarsi, andarsene, congedarsi, partire

(di pacco postale) aprire, dissigillare, spiombare, togliere i sigilli





Parole derivate