La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Una tappa dell aereo' è 'Scalo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SCALO

Curiosità e Significato di "Scalo"

La soluzione Scalo di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Scalo per scoprire curiosità e dettagli utili.

Uno scalo è una fermata intermedia che un aereo effettua durante un volo, prima di raggiungere la destinazione finale. Può servire per il rifornimento, il cambio passeggeri o per motivi operativi. Gli scali sono comuni nei voli a lunga distanza e possono avvenire in aeroporti diversi.

Come si scrive la soluzione: Scalo

Se ti sei imbattuto nella definizione "Una tappa dell aereo", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

C Como

A Ancona

L Livorno

O Otranto

