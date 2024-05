La Soluzione ♚ Una Jennifer del cinema La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ANISTON . Ecco la soluzione verificata per la definizione Una Jennifer del cinema. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Una jennifer del cinema: Jennifer Joanna Aniston (Los Angeles, 11 febbraio 1969) è un'attrice statunitense. Ha ottenuto notorietà internazionale per aver interpretato Rachel Green nella sitcom televisiva Friends (1994-2004), ruolo che le è valso un Premio Emmy, un Golden Globe e uno Screen Actors Guild Award. Il personaggio era molto popolare durante la messa in onda della serie, tanto da essere stato riconosciuto come uno dei 100 più grandi personaggi femminili televisivi negli Stati Uniti. I suoi successi al botteghino includono Una settimana da Dio (2003), Ti odio, ti lascio, ti... (2006), Io & Marley (2008), Mia moglie per finta (2011), Come ammazzare il capo... e vivere felici (2011) e Come ti spaccio la famiglia (2013), ognuno dei quali ha incassato oltre 200 milioni in tutto il mondo. Le sue interpretazioni più acclamate sono in The Good Girl (2002) e Cake (2014), per il quale ha ricevuto una candidatura per il Golden Globe per la migliore attrice in un film drammatico e agli Screen Actors Guild Awards.

