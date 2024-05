Una futura pagina

Sostantivo

Curiosità su: In tipografia, per menabò si intende un modello utilizzato per l'impaginazione di stampati di diverse pagine (libri, giornali o riviste), che possono contenere testo, illustrazioni e/o fotografie in una precisa disposizione. La compilazione del menabò è il procedimento che precede l'imposizione tipografica. Il nome deriva dal dialetto milanese (menabò = "guida i buoi"). Nei libri Si tratta in sostanza della stesura ultima della sequenza delle pagine che compongono una pubblicazione, che si ottiene raccogliendo e ordinando le bozze di stampa (in cui il testo sarà impaginato all'interno di una gabbia determinata in fase di composizione), secondo le dimensioni della pagina che si vuole ottenere e stabilendo la numerazione definitiva, in modo tale da rispettare il numero di sedicesimi (o di ottavi / quartini / etc., a seconda del tipo di stampato) che si era previsto. La copertina di una pubblicazione viene considerata una cosa a parte, pertanto è sempre esclusa dal menabò, che inizia dalla prima pagina effettiva.

menabò ( approfondimento) m inv

definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Sillabazione

me | na | bò

Pronuncia

IPA: /mena'b/

Etimologia / Derivazione

deriva da "mena bue"