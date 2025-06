Una cassa per i polli nei cruciverba: la soluzione è Stia

Home / Soluzioni Cruciverba / Una cassa per i polli

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Una cassa per i polli' è 'Stia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

STIA

Curiosità e Significato di "Stia"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Stia più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Stia.

Perché la soluzione è Stia? Stia è il modo imperativo del verbo stare, che significa rimanere o trovarsi in un certo stato. Nella frase Una cassa per i polli? La soluzione è 'stia', si gioca sul suono tra stia e stalla, suggerendo una casetta per gli uccelli. È un modo divertente per indicare un rifugio o un luogo di riposo, anche se in modo scherzoso e inventato.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: = Rimanga lìUn pollaio da trasportoGabbia per trasportare le gallineUna cassa per polliCassa per trasportare i polliUna cassa a stecche larghe

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Stia

Hai trovato la definizione "Una cassa per i polli" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

T Torino

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

D O S R O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SORDO" SORDO

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.