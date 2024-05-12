L ucciso in una sparatoria

SOLUZIONE: VITTIMA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "L ucciso in una sparatoria" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L ucciso in una sparatoria". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Vittima? Una persona che perde la vita a causa di un conflitto armato o di una violenza viene chiamata vittima. In particolare, se viene colpita durante uno scontro armato, si riferisce a qualcuno che ha subito un omicidio durante una sparatoria. La vittima spesso rappresenta chi ha subito un danno irreparabile a causa di un atto violento o criminale.

In presenza della definizione "L ucciso in una sparatoria", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L ucciso in una sparatoria" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Vittima:

V Venezia I Imola T Torino T Torino I Imola M Milano A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L ucciso in una sparatoria" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

