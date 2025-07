Trasmettere una pratica nei cruciverba: la soluzione è Inoltrare

Home / Soluzioni Cruciverba / Trasmettere una pratica

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Trasmettere una pratica' è 'Inoltrare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

INOLTRARE

Curiosità e Significato di Inoltrare

La soluzione Inoltrare di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Inoltrare per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Inoltrare? Trasmettere una pratica significa inoltrarla o inviarla a chi di competenza, affinché venga esaminata o approvata. Può riferirsi a documenti, richieste o istanze ufficiali che devono passare da un ufficio all’altro. In sostanza, si tratta di far arrivare qualcosa a chi può gestirla o decidere in merito. È un passaggio fondamentale nei processi burocratici e amministrativi.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il medico che pratica le autopsie con finalità legaliPratica alternativa alla valigiaSi pratica per restare in formaLo pratica chi fa lavoretti in casaLa convalida la pratica

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Inoltrare

Hai davanti la definizione "Trasmettere una pratica" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

I Imola

N Napoli

O Otranto

L Livorno

T Torino

R Roma

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T À A V I T T I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ATTIVITÀ" ATTIVITÀ

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.