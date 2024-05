I tour africani per vedere animali feroci

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Sostantivo

Curiosità su: Safari è un browser web sviluppato da Apple Inc. basato su WebKit, disponibile per i sistemi operativi iOS, iPadOS e macOS. Fu presentato il 7 gennaio 2003. Tra il 2007 e il 2012 è esistita una versione per Windows. Safari è il browser di default nei dispositivi Apple. Nel 2022 Safari ha superato il miliardo di utenti nel mondo.

safari ( approfondimento) m inv

(forestierismo) caccia grossa

Sillabazione

sa | fà | ri

Pronuncia

IPA: /sa'fari/

Etimologia / Derivazione

dell’arabo safara cioè "viaggiare"; la parola safari deriva da un termine swaili che a sua volta deriva dall'arabo safar che significa viaggio.