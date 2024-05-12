Suddivisioni calcistiche

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Suddivisioni calcistiche' è 'Gironi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GIRONI

Perché la soluzione è Gironi? Le suddivisioni calcistiche rappresentano le diverse categorie o livelli di competizione che caratterizzano il mondo del calcio. Tra queste, i gironi assumono un ruolo fondamentale, poiché suddividono le squadre in gruppi più piccoli per facilitare il torneo e garantire un'equa distribuzione delle formazioni. La struttura dei gironi permette di organizzare le partite in modo più efficace, favorendo la competitività e il confronto diretto tra le squadre appartenenti allo stesso gruppo. La loro presenza è essenziale per il corretto svolgimento delle competizioni.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Suddivisioni calcistiche". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Suddivisioni calcistiche nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Gironi

Se la definizione "Suddivisioni calcistiche" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Suddivisioni calcistiche" conferma che la soluzione 'Gironi' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Gironi

G Genova I Imola R Roma O Otranto N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Suddivisioni calcistiche" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Gironi' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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