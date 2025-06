Lo Stato USA con l Università di Yale nei cruciverba: la soluzione è Connecticut

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Lo Stato USA con l Università di Yale' è 'Connecticut'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CONNECTICUT

Curiosità e Significato di Connecticut

Vuoi sapere di più su Connecticut? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 11 lettere nella pagina dedicata: Connecticut.

Perché la soluzione è Connecticut? Connecticut è uno stato degli Stati Uniti, noto per le sue città storiche e università prestigiose come Yale. Si trova nel New England ed è famoso per la sua combinazione di paesaggi naturali, economia prospera e tradizione educativa. Questa regione rappresenta un importante centro culturale e accademico, simbolo di eccellenza e innovazione nel Nord-Est americano.

Come si scrive la soluzione Connecticut

Hai davanti la definizione "Lo Stato USA con l Università di Yale" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

O Otranto

N Napoli

N Napoli

E Empoli

C Como

T Torino

I Imola

C Como

U Udine

T Torino

