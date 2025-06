Lo è di solito ciò che si è perso nei cruciverba: la soluzione è Cercato

CERCATO

Curiosità e Significato di Cercato

Approfondisci la parola di 7 lettere Cercato: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Cercato? Il termine cercato deriva dal verbo cercare e indica qualcosa che si è cercato intensamente, magari sperando di ritrovarlo. Spesso si riferisce a ciò che si desidera o si ha perduto, diventando il risultato di un’attenta ricerca. In sostanza, rappresenta tutto ciò che si è tentato di trovare, rendendo questa parola un simbolo di speranza e perseveranza nel ritrovare ciò che si desidera.

Come si scrive la soluzione Cercato

Se ti sei imbattuto nella definizione "Lo è di solito ciò che si è perso", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

E Empoli

R Roma

C Como

A Ancona

T Torino

O Otranto

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.