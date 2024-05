Solerte nel lavoro

Aggettivo

Curiosità su: Il Ravvedimento operoso, regolamentato per la prima volta dall'art. 14 della Legge 29 dicembre 1990, n. 408, e successivamente disciplinato dall'art. 13 del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è un istituto giuridico finalizzato al ripristino della legalità violata in ambito amministrativo tributario. Per il tramite del ravvedimento il contribuente può spontaneamente regolarizzare errori o illeciti fiscali, versando entro il termine prescritto il tributo non pagato, una sanzione stabilita in misura ridotta e gli interessi, calcolati giorno per giorno sul tributo non pagato al tasso legale, che dal 1º gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 era pari al 3% in ragione d'anno, dal 1º gennaio 2010 al 31 dicembre 2010 pari all'1% in ragione d'anno, dal 1º gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 pari all'1,5% in ragione d'anno, dal 1º gennaio 2012 pari al 2,5% in ragione d'anno (vedi Decreto 12 dicembre 2011) e dal 1º gennaio 2014 pari all'1% in ragione d'anno.

operoso m sing

che ama il lavoro

Sillabazione

o | pe | ró | so

Pronuncia

IPA: /ope'roso/ o IPA: /ope'rozo/

Etimologia / Derivazione

deriva dal latino operosus, a sua volata derivazione di opera cioè "lavoro, attività"

Sinonimi

alacre, attivo, dinamico, industrioso, laborioso, solerte

fattivo, operante

zelante,

elaborato

impegnato, produttivo

(letterario) faticoso, pesante, gravoso, stancante, duro, difficile, arduo, improbo, assiduo, incessante

Contrari

inattivo, indolente, inerte, inoperoso, pigro, ozioso

neghittoso,

( letterario ) agevole, comodo, semplice, facile.

Parole derivate

operosamente

Termini correlati

attuoso, utile, vitalistico

Proverbi e modi di dire