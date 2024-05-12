La sigla di Trieste nei cruciverba: la soluzione è Ts

La soluzione di 2 lettere per la definizione 'La sigla di Trieste' è 'Ts'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TS

Curiosità e Significato di Ts

Hai risolto il cruciverba con Ts? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 2 lettere più frequenti: Ts.

Come si scrive la soluzione Ts

Stai cercando la risposta alla definizione "La sigla di Trieste"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

Le 2 lettere della soluzione Ts:
T Torino
S Savona

