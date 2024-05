Riunioni di alpini

Sostantivo, forma flessa

Curiosità su: Il termine Raduno di Norimberga (in lingua tedesca Reichsparteitag, letteralmente «Giornata nazionale del partito») si riferisce ai congressi tenuti dal Partito nazista in Germania dal 1923 al 1938. Dopo l'ascesa al potere di Adolf Hitler nel 1933 fu definitivamente stabilito di tenere i raduni a Norimberga con cadenza annuale e di trasformarli in imponenti manifestazioni propagandistiche circondate da imponenti elementi scenografici progettati dall'architetto Albert Speer in un'apposita area della città.

raduni m pl

plurale di raduno

Voce verbale

raduni

seconda persona singolare dell'indicativo presente di radunare prima persona singolare del congiuntivo presente di radunare seconda persona singolare del congiuntivo presente di radunare terza persona singolare del congiuntivo presente di radunare terza persona singolare dell'imperativo di radunare

Sillabazione

ra | dù | ni

Etimologia / Derivazione