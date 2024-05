residuo inutile

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Sostantivo

Curiosità su: La scoria è la roccia magmatica effusiva generatasi dall'attività esplosiva stromboliana dei vulcani. Rispetto alle bombe vulcaniche hawaiiane è molto più vescicolata e cristallizzata (10-40%). Si genera per effetto dell'esplosione della bolla di gas che risale (regime di slug flow) e frantuma la porzione di magma sommitale che si stava raffreddando. Un deposito di scorie è massivo ed isotropo, e inoltre non è saldato come gli spatter cones hawaiiani. L'etimologia della parola 'scoria' deriva dal greco sa, skoria, col significato di ruggine.

scoria ( approfondimento) f sing (pl.: scorie)

(geologia) (mineralogia) roccia magmatica effusiva che deriva dall'attività esplosiva stromboliana dei vulcani (senso figurato) residui industriali

Sillabazione

scò | ria

Pronuncia

IPA: /'skrja/

Etimologia / Derivazione

dal latino scoria e dal greco sa, derivazione di s cioè "escremento"

Sinonimi

residuo, scarto, avanzo, resto, rimanenza, rifiuto, rimasuglio

(senso figurato) (del passato, dell’educazione ricevuta) residuo, avanzo

Contrari

materiale raffinato

Parole derivate