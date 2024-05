La Soluzione ♚ Ha in repertorio Controvento La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ARISA . Ecco la soluzione verificata per la definizione Ha in repertorio Controvento. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Ha in repertorio controvento: Arisa, pseudonimo di Rosalba Pippa (Genova, 20 agosto 1982), è una cantante e personaggio televisivo italiana. Dopo aver vinto nel 2008 il concorso SanremoLab, nel 2009 ha raggiunto il successo vincendo nella categoria Nuove proposte al 59º Festival di Sanremo con il singolo Sincerità. Ha proseguito la carriera partecipando al Festival di Sanremo, nella categoria Campioni, per sei volte: nel 2010 con Malamorenò (9º posto), nel 2012 classificandosi seconda con La notte, che ha vinto un Sanremo Hit Award come singolo sanremese più venduto di quell'edizione, nel 2014 risultando vincitrice con Controvento, nel 2016 con Guardando il cielo (10º posto), nel 2019 con Mi sento bene (8º posto) e nel 2021 con Potevi fare di più (10º posto). Ha ottenuto vari altri riconoscimenti: Premio Assomusica e Premio della Critica "Mia Martini" al Festival di Sanremo 2009, Premio Sala Stampa al Festival di Sanremo 2012, due Wind Music Awards, un Venice Music Awards, un Premio Lunezia e un Premio TV - Premio regia televisiva, oltre ad una candidatura al Premio Amnesty Italia e due al Nastro d'argento nella categoria migliore canzone originale, rispettivamente nel 2017 per Ho perso il mio amore e nel 2018 per Ho cambiato i piani.

Altre Definizioni con arisa; repertorio; controvento;