La Soluzione ♚ La regione di Eilat La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : NEGEV . Ecco la soluzione verificata per la definizione La regione di Eilat. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su La regione di eilat: Il deserto del Negev o Neghev (/'ngev/; in ebraico , ha-Negev, "il Sud"; in arabo , an-Naqb) occupa una superficie di circa 12 000 km², pari al 60% circa dello Stato di Israele. Tuttavia, solo il dieci per cento circa della popolazione del paese vive in questa zona. Il Negev è delimitato a ovest dal confine israelo-egiziano e dalla striscia di Gaza, a est dalla valle dell'Arava e a nord dalla linea Gaza-En Gedi, sulle sponde del Mar Morto.

Altre Definizioni con negev; regione; eilat;