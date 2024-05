Razzi che salvano i campi

Sostantivo

Curiosità su: Il cannone antigrandine (o cannone ad onda d'urto) è un dispositivo dalla dubbia efficacia e scientificità che viene usato in agricoltura che permetterebbe alla grandine di non danneggiare le coltivazioni. Ha la stessa forma di un cannone normale, ma a cono rovesciato, e viene rivolto verso il cielo. Durante i temporali, un'esplosione a salve, manda un'onda d'urto verso l'alto per spaccare le nuvole e impedirne la formazione di celle. Di solito se ne trova più di uno per coltivazione, magari uno per ogni lato, se si parla di produzione industriale.

grandinata f sing

caduta fitta della grandine (senso figurato) violenta serie o scarica una grandinata di colpi la grandine caduta

Sillabazione

gran | di | nà | ta

Pronuncia

IPA: /gradi'nata/

Etimologia / Derivazione

deriva da latino grando

Sinonimi

(caduta della grandine) gragnolata, gragnola

gragnolata, gragnola ( senso figurato ) scarica, mitragliata, raffica, sequela

scarica, mitragliata, raffica, sequela (grandine caduta) grandine, gragnola

Contrari

antigrandine

Parole derivate