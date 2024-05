Quello di chiuso è abbastanza sgradevole

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Sostantivo

Curiosità su: L'odore è un'esperienza sensoriale, causata da uno o più composti chimici volatilizzati anche ad una concentrazione molto bassa, che gli esseri umani o altri animali percepiscono con il senso dell'olfatto. L'odore è un'emanazione trasmessa principalmente dall'aria percepita dall'apparato olfattivo dell'uomo e degli animali in generale, e che può fungere da stimolo, conscio o inconscio, per richiamare ricordi, emozioni, bisogni o necessità. Gli odori possono anche comunemente essere chiamati profumi, con riferimento a odori piacevoli. Cattivo odore e puzza vengono utilizzati specificamente per descrivere l'odore sgradevole. I termini fragranza e aroma sono utilizzati rispettivamente dall'industria cosmetica e alimentare.

odore ( approfondimento) m sing (pl.: odori)

(chimica) emanazione volatile di un oggetto, percepita dall'uomo e dagli animali per mezzo dell'olfatto "Ho sentito odore di cipolle. Hai fatto la focaccia" (senso figurato) segno premonitore

Sillabazione

o | dó | re

Pronuncia

IPA: /o'dore/

Etimologia / Derivazione

dal latino odor

Sinonimi

esalazione, emanazione

profumo, aroma, fragranza, effluvio, olezzo

( spregiativo ) afrore, fetore, lezzo, tanfo, miasma, puzzo

afrore, fetore, lezzo, tanfo, miasma, puzzo ( regionale ) puzza

puzza (senso figurato) indizio, sentore, sospetto, idea

Parole derivate

deodorizzare, odoroso

