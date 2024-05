Può essere azzurro grigio o plumbeo

Sostantivo

Curiosità su: Il cielo è lo spazio siderale percepibile della Terra o, per estensione, da un qualsiasi altro corpo celeste, visto dalla superficie. In presenza di una atmosfera si presenta con colori diversi a causa della rifrazione e diffusione della luce nell'atmosfera. Nel caso specifico del cielo terrestre, si presenta di colore variabile a causa dell'atmosfera terrestre e delle differenti condizioni di luce dipendenti da posizione geografica, quota, ora del giorno e periodo dell'anno. Generalmente di giorno il cielo appare di colore azzurro perché le molecole d'aria diffondono lunghezze d'onda della luce solare più corte rispetto a quelle più lunghe, di cui fanno parte le sfumature rosse o gialle all'alba e al tramonto. In caso di fenomeni meteorologici in corso, come il semplice maltempo, o fenomeni particolari che ne compromettono la limpidezza, per esempio caligine prodotta da incendi boschivi, esso assume una colorazione grigiastra, più o meno scura.

cielo ( approfondimento) m sing (pl.: cieli)

(astronomia) (meteorologia) spazio visibile di vario colore che sovrasta la terra fu un bellisimo tramonto perché il cielo si tinse di rosso

l'aeroplano volava in un cielo azzurro

quella notte senza Luna e senza stelle il cielo apparve completamente nero metafora dell'aldilà, della provvidenza o dell'insieme delle divinità nella loro residenza a quest'ora sarà in cielo (detto di un probabile defunto)

(detto di un probabile defunto) per tutti gli angeli del cielo (per estensione) riferimento allusivo a Dio

Sillabazione

ciè | lo

Pronuncia

IPA: /'tlo/

Etimologia / Derivazione

dal latino caelum o meglio ancora da coelum, cielo. Passando per il greco (koilos) che rende ancora meglio il significato che è quello di cavo, concavo, oppure tenendo conto dell'antico tedesco hol da cui viene il termine inglese hole (buco)

Sinonimi

volta celeste, firmamento

( senso figurato ) paradiso, empireo

paradiso, empireo (di stanza) soffitto, volta, cupola

soffitto, volta, cupola (luogo fisico) troposfera

Contrari

(n base alla contrapposizione aldilà) terra, mondo terreno

terra, mondo terreno (in base alla contrapposizione al paradiso) inferno, inferi

Parole derivate

capocielo, celeste, celestiale, cilestro, grattacielo

Termini correlati

aereo, aria, aperto, azzurro, blu, luna, nuvola, sereno, sole, uccello

