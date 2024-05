Si preme per inviare un SMS

Sostantivo

Curiosità su: Il tasto maiuscolo Maiuscolo o maiusc Maiusc, chiamato anche Shift in inglese, è un tasto presente nelle tastiere dei computer. Premendolo prima dei caratteri normali e mantenendone la pressione, consente la scrittura delle lettere maiuscole e altri caratteri "superiori". Se si vuole scrivere una serie di lettere maiuscole, si può utilizzare il tasto blocco maiuscole Bloc Maiusc, o in inglese Caps Lock, il quale però agisce solo sulle lettere, non anche sui caratteri numerici e di punteggiatura. Il tasto maiuscolo venne introdotto sulle macchine da scrivere meccaniche, dove era utilizzato per spostare il meccanismo di stampa, in modo che la pressione dei tasti imprimesse sulla carta la lettera maiuscola riportata sulla levetta corrispondente alla lettera premuta.

tasto m (pl.: tasti)

(elettronica) (informatica) pulsante la cui pressione mette in funzione un meccanismo o invia un segnale elettrico negli strumenti musicali a tastiera, leva bianca o nera la cui pressione produce una nota specifica negli strumenti musicali a corda, ciascuna delle barre parallele in metallo poste sopra il manico, per aiutare l'esecutore a tenere le corde ferme durante la loro pressione

Voce verbale

tasto

prima persona singolare dell'indicativo presente di tastare

Sillabazione

tà | sto

Pronuncia

IPA: /'ta.sto/

Etimologia / Derivazione

derivazione di tastare

Sinonimi

(di dispositivo, telefono) pulsante, bottone, levetta

pulsante, bottone, levetta ( senso figurato ) argomento, questione, problema

argomento, questione, problema (di terreno) saggio, campione

saggio, campione (di frutto, formaggio, per degustazione) tassello.

Parole derivate

capotasto, tastare, tastiera, tastoni

Proverbi e modi di dire