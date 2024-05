Si preferiscono alle parole

Aggettivo, forma flessa

fatti m pl

plurale di fatto

Sostantivo, forma flessa

fatti ( citazioni) m pl

plurale di fatto

Voce verbale

fatti

participio passato plurale di fare

Sillabazione

fàt | ti

Etimologia / Derivazione

vedi fatto

Citazione

Sinonimi

(aggettivo) costruiti, eseguiti, fabbricati, formati, composti, creati, prodotti

costruiti, eseguiti, fabbricati, formati, composti, creati, prodotti (di cibi) cucinati, preparati; adatti

cucinati, preparati; adatti (di individui) inclini, portati

inclini, portati compiuti, avvenuti; finiti, terminati, completati, ultimati

maturi

( gergale ) stanchi, affaticati; drogati

stanchi, affaticati; drogati idonei

(sostantivi) avvenimenti, circostanze, vicende, eventi, casi, accaduti, episodi, fenomeni; azioni, atti, imprese

avvenimenti, circostanze, vicende, eventi, casi, accaduti, episodi, fenomeni; azioni, atti, imprese affari, faccende private

(familiare) questioni, argomenti, problemi

Proverbi e modi di dire