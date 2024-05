Possono essere linfatici o sanguigni

Sostantivo, forma flessa

Curiosità su: I vasi canopi (o canopici) erano contenitori usati nell'Antico Egitto per conservare le viscere estratte dal cadavere durante la mummificazione e rappresentavano una caratteristica costante del rituale funebre egizio. Il termine "canopo" deriva dal greco ed indica, per la forma, il tributo pagato dai Greci al dio Canopo, divinità a forma di giara con testa umana ma che non aveva alcuna relazione con i visceri mummificati degli Egizi. Un'altra teoria indica invece l'origine del termine nel culto di Osiride, rappresentato con forma di vaso, praticato dagli abitanti di Canopo. Il termine egizio per i vasi canopi era Qebey en ut.

vasi m pl

plurale di vaso

Sillabazione

và | si

Etimologia / Derivazione

deriva da vaso

Sinonimi

recipienti, contenitori, ciotole, barattoli, vasetti

(anatomia) condotti, canali; arterie, vene

condotti, canali; arterie, vene tazze, water, orinali

(popolare) , pitali