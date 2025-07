È più tozzo di un cannone nei cruciverba: la soluzione è Obice

OBICE

Curiosità e Significato di Obice

Approfondisci la parola di 5 lettere Obice: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Obice? L'obice è un'arma da artiglieria caratterizzata da un tubo corto e spesso, progettato per lanciare proiettili a grande distanza con un angolo elevato. Il suo nome deriva dal francese obus, che significa proiettile. È più tozzo di un cannone, ma altrettanto potente, ed è utilizzato in ambito militare per colpire obiettivi nascosti o elevati. In sostanza, l'obice combina forza e precisione in un'unica arma.

Un pezzo d artiglieria che era più tozzo del cannoneUn tozzo cannoneLe vacanze più lungheNon fa star più nella pelleUn quartiere costituito da più isolati

Come si scrive la soluzione Obice

Se "È più tozzo di un cannone" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

O Otranto

B Bologna

I Imola

C Como

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E R Y I E N L E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "EYELINER" EYELINER

