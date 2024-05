Pierfrancesco noto attore italiano

Sostantivo, forma flessa

Curiosità su: Pierfrancesco Favino (Roma, 24 agosto 1969) è un attore e produttore cinematografico italiano. Dopo un debutto a teatro e sporadiche apparizioni cinematografiche e televisive negli anni 90, Favino partecipa per la prima volta a un film di notevole successo nel 2001, quando è fra i protagonisti de L'ultimo bacio di Gabriele Muccino. Affermatosi in via definitiva dopo aver vestito i panni di Gino Bartali nell'omonima miniserie televisiva, da allora Favino ha recitato in innumerevoli opere italiane e anche in vari film hollywoodiani, diventando uno dei migliori attori italiani della sua generazione. Nel corso della carriera ha vinto tre David di Donatello, cinque Nastri d'argento, due Globi d'oro, tre Ciak d'oro e una Coppa Volpi alla Mostra del Cinema di Venezia, e a livello teatrale una Maschera del Teatro Italiano.

favini m

plurale di favino

Sillabazione

fa | vì | ni

Etimologia / Derivazione

vedi favino