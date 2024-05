Pesa a chi ne è gravato

Sostantivo

Curiosità su: In diritto l'onere è la situazione giuridica soggettiva del soggetto che è tenuto a un determinato comportamento nel proprio interesse, poiché in mancanza non si produrrebbe un effetto giuridico a lui favorevole. Il soggetto sul quale grava l'onere è libero di tenere o meno il comportamento e in ciò l'onere si distingue dall'obbligo e dal dovere, la cui inosservanza comporta, invece, l'applicazione di una sanzione: il mancato adempimento dell'onere non comporta alcuna sanzione ma il non realizzarsi dell'effetto giuridico favorevole. Questo ha portato a definire l'onere, con un apparente ossimoro, dovere libero. L'esempio classico è rappresentato dall'onere della prova, presente nella generalità degli ordinamenti ed enunciato per quello italiano dall'art. 2697 del Codice civile: chi agisce in giudizio per far valere un diritto deve fornire la dimostrazione dei fatti su cui tale diritto si fonda, così come chi gli oppone un'eccezione deve dimostrare i fatti su cui essa si fonda; se la parte non assolve all'onere della prova, il giudice deciderà la causa in modo sfavorevole alla stessa.

onere ( approfondimento) m sing (pl.: oneri)

impegno gravoso Accollarsi l'onere della spesa. (diritto) (economia) (commercio) (finanza) situazione giuridica soggettiva di chi è tenuto all'esercizio di un determinato comportamento nel proprio interesse, col fine di ottenere un effetto giuridico favorevole

Sillabazione

ò | ne | re

Pronuncia

IPA: /'nere/

Etimologia / Derivazione

dal latino onus

Sinonimi

aggravio, carico, dovere, gravame, impegno, obbligo, peso

(per estensione) costo, incarico, incombenza, fardello, fatica, responsabilità, spesa

Contrari

alleggerimento, esonero sgravio

(per estensione) divertimento, passatempo, piacere

Parole derivate