Il perpetuo è utopistico

Sostantivo

Curiosità su: Moto – in fisica, cambiamento di posizione di un corpo in relazione al tempo. Moto browniano – in fisica, fenomeno dei fluidi Moto proprio – in astronomia, moto di una stella rispetto al Sole Moto perpetuo – in fisica, teorico funzionamento costante di una macchina, in contraddizione con le leggi della termodinamica Moto – abbreviazione di motocicletta Moto contrario – in musica, procedimento compositivo musicale usato nella pratica dell'armonia e del contrappunto Motorola Moto, una linea di smartphone e smartwatch prodotti da Motorola Mobility, sussidiaria di Lenovo.

moto ( approfondimento) f inv

(colloquiale) (meccanica) (tecnologia) (ingegneria) abbreviazione di motocicletta moto d'acqua: natante a motore di piccole dimensioni, spinto da una pompa a getto e governabile con un manubrio Mi sono comprato una nuova moto d'acqua

Sostantivo

moto ( approfondimento) m sing

(specifico) (fisica) spostamento nello spazio Il moto gravitazionale nello spazio

Sillabazione

mò | to

Etimologia / Derivazione

dal latino motus derivazione di movere ossia "muovere"

Sinonimi

funzionamento, movimento, spostamento

( per estensione ) camminata, corsa, ginnastica, passeggiata, sport, attività fisica, esercizio fisico

camminata, corsa, ginnastica, passeggiata, sport, attività fisica, esercizio fisico (del corpo) movimento, gesto, azione, atto, mossa

movimento, gesto, azione, atto, mossa affetto emozione, impeto, impulso, palpito reazione scatto, slancio sussulto, sentimento improvviso

(politica) agitazione, insurrezione, ribellione, rivolta, sommossa, sommovimento, tumulto, sedizione

agitazione, insurrezione, ribellione, rivolta, sommossa, sommovimento, tumulto, sedizione motocicletta, motoretta

(musica) (di linea melodica) andamento

Contrari

immobilità, quiete, staticità, stasi

(per estensione) sedentarietà

Parole derivate

maximoto

Termini correlati

fare moto, mettere in moto, moto popolare, quantità di moto

( per estensione ) motorino, scooter

motorino, scooter ( per estensione ) ripresa, bilanciamento

ripresa, bilanciamento (per estensione) cruiser

Proverbi e modi di dire