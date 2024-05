Nel modo più economico

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Avverbio

Curiosità su: La locuzione latina Gratis et amore Dei, tradotta letteralmente, significa per grazia e per amore di Dio. La locuzione è usata nel linguaggio familiare, quando si dà o si riceve qualche cosa senza che l'acquirente sia legato da alcuna obbligazione verso il donatore. Si trova riportata al cap. XIV dei Promessi Sposi di Alessandro Manzoni, detto da Renzo Tramaglino mentre mostrava un pezzo di pane raccattato da terra dopo il saccheggio dei forni.

gratis ( approfondimento)

(economia) latinismo equivalente a gratuitamente ha lavorato gratis per un'associazione di volontariato

per questo hanno effettuato una spesa infatti non fu gratis

Sillabazione

grà | tis

Pronuncia

IPA: /'gratis/

Etimologia / Derivazione

dal latino gratis, a sua volta da gratiis, ablativo plurale di gratia cioè "grazia, bontà, benevolenza"; abbreviazione di gratis et amore Dei ossia "per grazia e per amore di Dio"

Sinonimi

gratuitamente, in regalo, senza spesa, a titolo di favore

senza prezzo, senza compenso

( familiare ) a sbafo, a scrocco, a ufo

a sbafo, a scrocco, a ufo freeware (inglesismo che significa gratis nel linguaggio informatico)

Contrari

a pagamento, pagato, retribuito

sheraware (inglesismo che significa a pagamentos nel linguaggio informatico)

Proverbi e modi di dire