narrazione leggendaria

Sostantivo

Curiosità su: SaGa (, Sa·Ga) è una serie di videogiochi prodotta dalla SquareSoft (ora Square Enix). La serie è nata per Game Boy nel 1989 creata da Akitoshi Kawazu. Da allora è continuata su più piattaforme, dal Super Nintendo Entertainment System alla PlayStation 2. La serie si distingue per la sua enfasi sull'esplorazione del mondo aperto, complotti ramificati non-lineari, e il gameplay a volte non convenzionale. Questo distingue la serie dalla maggior parte dei titoli Square.

saga ( approfondimento) f sing (pl.: saghe)

(letteratura) narrazione epica di tradizione nordica (per estensione) racconto movimentato della storia di una famiglia la saga degli Agnelli è italiana mente quella dei Kennedy è americana

Sillabazione

sà | ga

Pronuncia

IPA: /'saga/

Etimologia / Derivazione

dal tedesco sage e questo dal norreno saga, ossia "racconto", dello stesso tema di segja ovvero "dire"

Sinonimi

narrazione epica, leggenda, mito

( per estensione ) (delle vicende di una famiglia) epopea, storia

epopea, storia (per estensione) racconto, narrazione, romanzo

