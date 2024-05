Messo a conoscenza

Aggettivo

Curiosità su: Miranda warning (in italiano: avvertimento Miranda) è un avviso dato negli Stati Uniti d'America dalla polizia ai sospettati di reato che si trovano sotto custodia di polizia (police custody), o sotto custodia cautelare (custodial situation) prima che gli siano rivolte domande relative al compimento di un reato. La custodia cautelare è quella in cui la libertà di circolazione di un soggetto è limitata sebbene egli non sia in arresto. Un'eventuale affermazione incriminante espressa da un soggetto prima di essere stato edotto dei diritti dell'indagato (mediante lettura del Miranda warning), non può costituire prova a suo carico. In ogni caso la polizia può chiedere dati anagrafici come nome, data di nascita e indirizzo senza leggere il Miranda warning.

edotto m sing (pl.: edotti)

condotto fuori

Voce verbale

edotto

participio passato maschile singolare di edurre o educere (condurre fuori)

Sillabazione

(informato) e | dòt | to

(condotto fuori) e | dót | to

Pronuncia

(informato) IPA: /e'dtto/

Etimologia / Derivazione

(informato) dal latino edocere, informare

(condotto fuori) dal latino educere, condurre fuori

Sinonimi

aggiornato, al corrente, ammaestrato, avvertito, consapevole, conscio, informato, istruito

