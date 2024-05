Medico nei suffissi

Sostantivo

Curiosità su: La composizione in linguistica è il processo per cui una nuova parola si genera a partire dall'unione di due o più parole o radici. Una parola ottenuta per composizione si definisce composta. Vi sono lingue in cui i composti sono rari, altre in cui sono particolarmente frequenti (per esempio il sanscrito o il tedesco) e in cui sono diffusi anche composti con numerosi elementi.

fisiatra f sing

(medicina) specialista in fisiatria

Sillabazione

fi | sià | tra

Pronuncia

IPA: /fi'zjatra/

Etimologia / Derivazione

formato da fisi(o)- e -iatra

Iperonimi