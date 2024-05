Locale sotto il livello stradale

Sostantivo

Curiosità su: Il seminterrato, chiamato anche cantina o scantinato, rappresenta un piano o più piani che sono interamente o parzialmente al di sotto del piano stradale in un edificio. In caso di piano stradale obliquo si considera il piano del pavimento del fabbricato. Il termine può essere usato sia come nome che come aggettivo nella lingua italiana. In genere il seminterrato, sebbene si trovi al di sotto del manto stradale, può comunque essere dotato di finestre e quindi di fonti di illuminazione e di arieggiamento. Essi sono tipicamente utilizzati come spazio in cui riporre oggetti vari, quindi come magazzino, ma anche per parcheggiare veicoli o installare apparecchi, accessori di servizio ed elettrodomestici come caldaie, sistemi di condizionamento e altro. Nelle case più grandi, si può allestire nel seminterrato un ambiente abitabile.

seminterrato ( approfondimento) m sing (pl.: seminterrati)

(architettura) piano di un edificio formato da ambienti posti sotto il terreno circostante

Sillabazione

se | min | ter | rà | to

Pronuncia

IPA: /seminter'rato/

Etimologia / Derivazione

da semi- e interrato