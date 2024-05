ingenti consisenti

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Aggettivo, forma flessa

Curiosità su: Cospicua (in maltese Bormla, in italiano storico anche Burmola) è una città di Malta, la più grande delle tre città conosciute come le Tre Città.

cospicui m pl

plurale di cospicuo

Sillabazione

co | spì | cui

Etimologia / Derivazione

vedi cospicuo

Sinonimi

(di casi, personaggi) considerevoli, importanti, grandi, consistenti, rilevanti

considerevoli, importanti, grandi, consistenti, rilevanti (di patrimoni) sostanziosi, ingenti

Contrari