La impugna il commensale

Aggettivo, forma flessa

Curiosità su: Con il termine posata si intende principalmente un utensile (come la forchetta, il coltello o il cucchiaio) che serve per mangiare o cucinare evitando il contatto tra il cibo e le mani. Le posate sono realizzate principalmente in metallo; un tempo in argento, alluminio, ottone e alpacca, oggi acciaio inox, ma esistono anche posate in legno, corno o porcellana. Per la ristorazione veloce o per occasioni in cui non vi è la possibilità di lavare le posate come picnic o feste ci sono posate in plastica usa e getta, anche imbustate per motivi igienici. Si dividono in posate da tavola, quelle usate per mangiare, e posate di servizio, sia quelle usate per servire i cibi a tavola che quelle usate in cucina per la preparazione dei cibi.

posata f sing

femminile di posato

Sostantivo

posata ( approfondimento) f sing (pl.: posate)

(metallurgia) (gastronomia) utensile da cucina, come forchetta, cucchiaio e coltello passami le posate che apparecchio la tavola (per estensione) il posto a tavola per una persona sosta, arresto, pausa in un'attività luogo di sosta degli uccelli (sport) in equitazione è il maneggio del cavallo che si solleva sulle gambe posteriori la posa di un liquido rimasuglio di liquido sul fondo del recipiente (storia) antica tassa pagata ai vassalli siciliani locanda, albergo

Voce verbale

posata f sing

participio passato femminile singolare di posare è stata posata la prima pietra di quell'edificio

Sillabazione

po | sà | ta

Pronuncia

IPA: /po'sata/

Etimologia / Derivazione

( aggettivo ) vedi posato

) vedi posato ( sostantivo significati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ) da posare

) da posare ( sostantivo significato 10 ) dallo spagnolo posar

) dallo spagnolo (verbo) da posare

Sinonimi

(aggettivo) appoggiata, collocata, sistemata, depositata, deposta, posta, stesa, adagiata

appoggiata, collocata, sistemata, depositata, deposta, posta, stesa, adagiata sedimentata

riflessiva, seria, grave

calma, tranquilla, pacata, misurata, equilibrata, prudente, accorta, avveduta, ponderata

(sostantivo) cucchiaio, forchetta, coltello

cucchiaio, forchetta, coltello posatura, sedimento

Contrari