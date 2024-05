ignorare altezzosamente

Verbo

Transitivo

snobbare (vai alla coniugazione)

comportarsi nei riguardi di qualcuno, con noncuranza o con altezzoso disinteresse compiacendosi della propria superiorità

Sillabazione

snob | bà | re

Pronuncia

IPA: /znob'bare/

Etimologia / Derivazione

dall’inglese (to) snub cioè "trascurare intenzionalmente"

Sinonimi

disdegnare, disprezzare, evitare, ignorare, mortificare, umiliare, trascurare, sottovalutare, sdegnare, sprezzare

Contrari

apprezzare, stimare, rispettare, onorare, valutare, considerare, tenere in considerazione





Parole derivate