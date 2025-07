Grande serbatoio nei cruciverba: la soluzione è Cisterna

CISTERNA

Curiosità e Significato di Cisterna

Perché la soluzione è Cisterna? Una cisterna è un grande contenitore, solitamente sotterraneo o sopraelevato, usato per immagazzinare acqua o altri liquidi. Viene impiegata sia in ambito domestico che industriale per garantire un approvvigionamento continuo di risorse idriche. La sua funzione è fondamentale per conservare e gestire efficientemente le risorse, soprattutto in zone con disponibilità limitata di acqua.

Come si scrive la soluzione Cisterna

C Como

I Imola

S Savona

T Torino

E Empoli

R Roma

N Napoli

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

M U I T L I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ULTIMI" ULTIMI

