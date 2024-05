Gli Zeppelin noto gruppo rock

Acronimo / Abbreviazione

Curiosità su: Il diodo a emissione di luce, in sigla LED (dall'inglese: Light Emitting Diodes), è un dispositivo optoelettronico che sfrutta la capacità di alcuni materiali semiconduttori di produrre fotoni attraverso un fenomeno di emissione spontanea quando attraversati da una corrente elettrica. Il materiale semiconduttore presenta due zone drogate differentemente in modo da avere portatori di carica opposta, elettroni e lacune, i quali secondo i principi di funzionamento del diodo a giunzione si ricombinano emettendo energia sotto forma di fotoni. Il primo LED fu sviluppato nel 1962 da Nick Holonyak Jr.. Nel 2014 è stato assegnato il premio Nobel per la fisica a Isamu Akasaki e Hiroshi Amano dell'Università di Nagoya e a Shuji Nakamura dell'Università della California, Santa Barbara per le ricerche sul LED a luce blu. Negli anni novanta, vennero realizzati LED con efficienza sempre più elevata e in una gamma di colori sempre maggiore, realizzando anche luce bianca.

LED ( approfondimento)

(elettronica) (informatica) (tecnologia) (ingegneria) Light Emitting Diode, diodo che emette luce, dispositivo optoelettronico che sfrutta le proprietà ottiche di alcuni materiali semiconduttori di produrre fotoni con emissione spontanea, dopo l'applicazione di una tensione, e che viene usato nei monitor per trasformare informazioni digitali in caratteri luminosi

dall’inglese Light Emitting Diode cioè " diodo che emette luce"

