Giganti che furono puniti da Giove

Sara Verdi | 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Giganti che furono puniti da Giove' è 'Titani'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TITANI

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Perché la soluzione è Titani? I Titani sono creature mitologiche che, secondo la leggenda, furono punite da Giove. Questi giganti, figli di Urano e Gea, avevano un enorme potere e si opposero agli dei dell'Olimpo. Dopo una lunga battaglia, furono sconfitti e condannati a un destino di sofferenza. La loro storia rimane tra le più affascinanti del mondo antico, simbolo di ribellione e punizione.

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Giganti che furono puniti da Giove nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Titani

La soluzione associata alla definizione "Giganti che furono puniti da Giove" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Titani'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Giganti che furono puniti da Giove
  • Risposta: TITANI
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Schema utile: T_____
  • Inizia con: T
  • Finisce con: I

Le 6 lettere della soluzione

T Torino
I Imola
T Torino
A Ancona
N Napoli
I Imola

La soluzione 'Titani' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Giganti che furono puniti da Giove". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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Con giganti: I mitici giganti dalle cento braccia come Briareo 

Con furono: Furono due gemelle dello spettacolo 

Con puniti: Vengono puniti con semplici sanzioni 