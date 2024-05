Giaccone sportivo in panno

Portoghese

Sostantivo

Curiosità su: Il Caban (anche chiamato Pea Coat, Peacoat o Pea Jacket) è un cappotto ampio e sportivo, generalmente realizzato in panno di colore blu o nero, per via delle sue origini militari europee. La storia del Pea Coat è infatti profondamente radicata nel campo militare, soprattutto navale ed è apparso originariamente tra la fine del diciassettesimo e l'inizio del diciottesimo secolo, quando la prima variante è stata indossata dai marinai olandesi (ricordiamo che i Paesi Bassi in quei tempi erano una potenza navale a livello mondiale). L'origine del nome Pea Coat deriva dalla parola pijjakker, vocabolo che è stato utilizzato nella lingua olandese per descrivere un cappotto in tessuto di lana grossolana (pij significa infatti: lana grossa, mentre jakker sta per l'inglese jacket, quest'ultimo cambiato poi in Coat dall'inglese: cappotto). Sembra invece che il nome Caban derivi dall’inglese Cab ovvero carrozza, poiché si dice fosse utilizzato dai cocchieri della famiglia reale.

cabana