frodi raggiri

Sostantivo, forma flessa

doli m pl

plurale di dolo

Sillabazione

dò | li

Etimologia / Derivazione

vedi dolo

Sinonimi

artifizi, raggiri

(nel diritto civile) inganni, frodi

inganni, frodi (nel diritto penale) intenzioni, determinazioni

Contrari