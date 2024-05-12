Frantumare

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Frantumare' è 'Rompere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ROMPERE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Frantumare" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Frantumare". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Rompere? Quando qualcosa si spezza in più pezzi senza essere completamente distrutto, si può dire che è stato frantumato. Questo processo implica la rottura di un oggetto o di una sostanza, spesso in modo casuale o accidentale, lasciando frammenti di varie dimensioni. La parola si collega a un'azione che comporta la divisione o la rottura di qualcosa già esistente, senza necessariamente eliminarla. La fragilità o la forza dell'oggetto determinano come si può frantumare.

Frantumare nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Rompere

La definizione "Frantumare" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Frantumare" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Rompere:

R Roma O Otranto M Milano P Padova E Empoli R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Frantumare" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

