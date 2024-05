Fondo per campi di tennis

Sostantivo

Curiosità su: La terra battuta è una pavimentazione realizzata normalmente in argilla. Viene utilizzata come superficie per campi sportivi, il cui manto è realizzato utilizzando refrattario triturato con varie granulometrie (tipo mattoni o simile) come materiale principale, prevalentemente usata nel tennis, ma anche in altri sport quali le bocce, il tamburello, il baseball o il calcetto. Nella lingua italiana, a differenza delle altre lingue europee ove se ne considera solo il significato sportivo del termine, talvolta ci si riferisce alla terra battuta anche per definire la superficie di alcune strade o ville comunali ove si pratica il jogging, anche se in realtà in questi casi il manto è solitamente in terra "battuto" solamente dalle persone che lo calpestano o dai veicoli che vi transitano.

argine ( approfondimento) m sing (pl.: argini)

(ingegneria) terrapieno costruito per fermare l'esondazione di un fiume o del mare l'argine del fiume ha retto bene (per estensione) qualsiasi opera costruita per fermare le piene di un fiume o del mare (senso figurato) freno, difesa, rifugio mettere un argine alla piaga del colera (militare) opera di fortificazione in terra battuta (sport) nell'equitazione barriera o ostacolo

Sillabazione

àr | gi | ne

Pronuncia

IPA: /'ardine/

Etimologia / Derivazione

dal latino agger

Sinonimi

alzaia, baluardo, barriera, chiusa, ciglione, diga, molo, scarpata, spalletta, terrapieno

(senso figurato) aiuto, difesa, freno, impedimento, ostacolo, riparo, ritegno, sostegno, spinta, stimolo

Parole derivate