Fondati sulla più totale concretezza

Aggettivo

Curiosità su: È definita vagina artificiale un dispositivo analogo all'organo sessuale femminile, previo inserimento del pene in erezione, permette il raggiungimento dell'orgasmo. È realizzato in due versioni, una per uso veterinario, impiegata per l'inseminazione artificiale, l'altra costituente un giocattolo sessuale.

realistici m pl

plurale di realistico

Sillabazione

re | a | lì | sti | ci

Pronuncia

IPA: /rea'listiki/

Etimologia / Derivazione

vedi realistico

Sinonimi

realisti, concreti, pratici, effettivi, fattibili, empirici

Contrari