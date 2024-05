Fanno vedere più chiaro

Sostantivo, forma flessa

Curiosità su: Gli occhiali da vista sono delle protesi esterne, composte da una montatura (come tutti gli altri tipi di occhiali) e da due lenti atte a correggere le alterazioni della vista, dovute a vizi di rifrazione dell'occhio umano, dette ametropie: miopia, astigmatismo e ipermetropia. La presbiopia non rientra nei vizi di rifrazione, ed infatti questi occhiali vengono considerati e chiamati "occhiali da lettura" o "da vicino", e non vengono specificati come dispositivo ottico obbligatorio alla guida (ad esempio).

occhiali ( approfondimento) m pl

oggetto composto da due lenti trasparenti fissate ad una montatura composte anche, nella maggior parte dei casi, da due stanghette che si appoggiano sulle orecchie, che funge da correttore dei difetti della vista o da protezione degli occhi da radiazioni solari, abbagliamento e riflessi occhiali da vista, occhiali da sole (senso figurato) (giochi) nella dama, posizionamento di una propria dama tra due dame indifese dell'avversario, con il risultato che una delle due dame dell'avversario verrà sicuramente mangiata (sport) nelle partite di calcio, il risultato a reti inviolate, ossia 0 a 0 (scacchi) attacco doppio contemporaneo di un proprio cavallo a due pezzi avversari

Sillabazione

oc | chià | li

Pronuncia

IPA: /ok'kjali/

Etimologia / Derivazione

plurale di occhiale

Citazione

Sinonimi

lenti

Termini correlati

lente, lente a contatto, lorgnette, occhiali da sole, montatura, stanghetta

Proverbi e modi di dire