Esaminare il pro e il contro

Verbo

Transitivo

considerare (vai alla coniugazione)

porre in esame con attenzione; tenere presente considerare i vantaggi e gli svantaggi di un'offerta avere una determinata stima o opinione su qualcuno o qualcosa considerare qualcuno come un amico tenere in considerazione la normativa non considera questa eventualità (familiare) tenere a mente vagliando "Questo non l'avevo considerato" (per estensione) sapere dell'importanza di qualcosa in seguito ad un approfondimento o per una ricerca successiva, per esempio nello studio di un testo considerando l'argomentazione affrontata possiamo dire che...

Sillabazione

con | si | de | rà | re

Pronuncia

IPA: /konside'rare/

Etimologia / Derivazione

dal latino considerare, infinito presente attivo di considero, a sua volta composto di con-, "con", e dal verbo (non attestato) sidero, da sidus, "stella", nel senso di "guardare le stelle", a scopo divinatorio, per prevedere il futuro, essendo opinione degli antichi che le stelle determinassero i destini degli uomini

Sinonimi

esaminare, valutare, vagliare, osservare, studiare

pensare, riflettere, prendere atto, tenere presente, calcolare

( diritto ) prevedere, contemplare

prevedere, contemplare credere, ritenere, giudicare

ponderare, apprezzare, stimare .

Contrari

trascurare, tralasciare, sorvolare, omettere

disprezzare

